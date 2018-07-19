ГРАФИК: Зарплата более 2000 евро, а работников не найти

В прошлом году средняя зарплата в занимающихся информацией и связью фирмах составляла 2000 евро. Но и там не хватало работников, пишет Maaleht.

Согласно прогнозу Банка Эстонии, в ближайшие годы в Эстонии зарплаты будут стремительно расти. Очевидно, что предполагаемый рост распределится по областям неравномерно, но как именно — неизвестно. Скорее всего, более интенсивный рост будет наблюдаться там, где оплата труда на данный момент ниже.

Так, самый медленный рост в прошлом году наблюдался в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйств, далее следовали здравоохранение, социальное попечительство, искусство и развлечение. Быстрее всего росли заплаты в горной промышленности, ИТ-секторе и энергетике.