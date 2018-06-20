20.06.2018, 19:50

ГРАФИК: Уровень жизни в Эстонии — один из худших в ЕС, в Прибалтике нас опережает Литва

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Кая Коовит
Кая Коовит
EST 7
Ostlemine.
Ostlemine.Foto: Taavi Sepp

Из опубликованных сегодня данных Eurostat выясняется, что реальное частное потребление на основании паритета покупательской способности, отражающее экономическое благосостояние жителей, в Эстонии по итогам прошлого года составило 72% от среднего по Евросоюзу и в странах Балтии уступило Литве.

Показатель Литвы существенно выше нашего — 88% от среднего по Евросоюзу. Соответствующая цифра Латвии уступает нам и составляет 70% от среднего по Евросоюзу.

Самый высокий показатель в Люксембурге, где он составляет 130%, в Германии — 122% и в Австрии — 118% от среднего по ЕС. На другом конце рейтинга находятся Болгария (55%), Хорватия (61%) и Венгрия 63%.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


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