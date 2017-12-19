ГРАФИК: Тенденция последних лет: чем образованнее человек, тем выше его доходы

Во второй половине ноября Министерства образования и науки радостно сообщило в своем пресс-релизе, что, согласно опросу, 90% выпускников профтехучилищ довольны полученным образованием, а 80% чувствуют себя конкурентоспособными на рынке труда. Тем не менее, обнародованное вчера исследование Департамента статистики показывает, что по доходу они конкурировать не могут, пишет Eesti Päevaleht.

Ведущий аналитик департамента Яан Ымблус сказал, что в последние пять лет прослеживается четкая тенденция роста в нетто-доходах: деньги приносит высшее образование, более низкий уровень образования денег не приносит.

Graafik: Toom Tragel

”Если взять самую низкую ступень образования, то за пять лет рост составил 32%. Если взять третью, то рост составил 38%. Это означает, что чем образованное ты, тем сильнее ты обгоняешь остальных. Эта пропасть растет”, — сказал эксперт.

Большую часть доходов жителей Эстонии по-прежнему составляет зарплата (около 70%), но все более заметную роль начинают играть доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду недвижимости, доходы от ценных бумаг и тому подобное). ”Корреляция здесь вновь однозначна: чем выше уровень образования, чем выше иной доход”, — отметил Ымблус.

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