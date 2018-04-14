14.04.2018, 20:58

ГРАФИК: Сравнение цены потребительской корзины за полгода — в каком магазине она дешевле всего?

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rus.delfi.ee
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Maxima uue kapluse avamine
Foto: Karin Kaljuläte

Delfi Kasulik проводит ежемесячное сравнение цен потребительской корзины в разных эстонских магазинах. Как показывают данные, за последние полгода цены на продукты понизились. Где же они выгоднее всего?

Самая дешевевая продуктовая корзина за шесть месяцев была в Grossi, ее цена в этом месяце составила 62,89 евро. Кроме того, начиная с октября в Grossi были самые выгодные цены.

В основном второе место доставалось всегда Maxima, за которой следует Prisma и уже затем Coop. При этом в некоторые месяцы они менялись местами.

Чаще всего самая дорогая продуктовая корзина получается в Rimi или Selver. За шесть месяцев оно стоила дороже всего в октябре в Rimi — 76,58 евро.

Как видно из графика, цены на продукты, которые Delfi Kasulik сравнивает каждый месяц, значительно понизились. Самое большое снижение цен с октября наблюдается в Maxima, где продуктовая корзина стала почти на 10 евро дешевле.

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