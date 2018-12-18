18.12.2018, 13:10
ГРАФИК: Сколько стоят передачи ERR, снимающиеся за счет партнеров?
Среди программ ERR есть передачи, которые отчасти подготовлены за счет денег партнеров.
Среди программ ERR есть передачи, которые отчасти подготовлены за счет денег партнеров.
Самые дорогие из них - "Reis ümber Eesti" («Путешествие по Эстонии») 216 000 евро и "Töörööbikud" («Трудовые параллели») - 213 000.
Смотрите наш график!
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