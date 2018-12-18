18.12.2018, 13:10

ГРАФИК: Сколько стоят передачи ERR, снимающиеся за счет партнеров?


rus.delfi.ee
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ERR uus saade Esimene stuudio
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Среди программ ERR есть передачи, которые отчасти подготовлены за счет денег партнеров.

Самые дорогие из них - "Reis ümber Eesti" («Путешествие по Эстонии») 216 000 евро и "Töörööbikud" («Трудовые параллели») - 213 000.

Смотрите наш график!

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