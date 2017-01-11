В Эстонии те люди, которые не могут позволить себе ту или иную элементарную вещь, составляют около 13% населения, выясняется из свежего сборника социальных тенденций Департамента статистики.

Показатель материальной неудовлетворенности — унифицированный показатель бедности в Европе. Им измеряют удельный вес тех людей, которые не могут себе позволить по меньшей мере три компонента из девяти:

1) оплата аренды и коммунальных услуг;

2) достаточное отопление дома;

3) непредвиденные расходы;

4) употребление через день мяса, рыбы или содержащей равноценные им белки пищи;

5) недельный отпуск вдали от дома;

6) автомобиль;

7) стиральная машина;

8) цветной телевизор;

9) телефон.

Глубокая материальная неудовлетворенность наблюдается в случае, когда не могут себе позволить по меньшей мере четыре компонента из списка.

В 2015 году показатель материальной неудовлетворенности жителей Эстонии составлял 12,8% и показатель глубокой материальной неудовлетворенности — ниже 5%.