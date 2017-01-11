Показатель материальной неудовлетворенности — унифицированный показатель бедности в Европе. Им измеряют удельный вес тех людей, которые не могут себе позволить по меньшей мере три компонента из девяти:
1) оплата аренды и коммунальных услуг;
2) достаточное отопление дома;
3) непредвиденные расходы;
4) употребление через день мяса, рыбы или содержащей равноценные им белки пищи;
5) недельный отпуск вдали от дома;
6) автомобиль;
7) стиральная машина;
8) цветной телевизор;
9) телефон.
Глубокая материальная неудовлетворенность наблюдается в случае, когда не могут себе позволить по меньшей мере четыре компонента из списка.
В 2015 году показатель материальной неудовлетворенности жителей Эстонии составлял 12,8% и показатель глубокой материальной неудовлетворенности — ниже 5%.