24.04.2017, 10:45

ГРАФИК: Сколько дивидендов выплачивалось государственным предприятиям в разные годы

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rus.delfi.ee
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ГРАФИК: Сколько дивидендов выплачивалось государственным предприятиям в разные годы
Foto: Madis Veltman

На прошлой неделе Министерство финансов сообщило о том, что из коммерческих объединений с участием государства будет выведено дивидендов на общую сумму в 136 млн евро.

Данная сумма не является рекордной. Так, например, в 2009 году правительство Андруса Ансипа вывело 172,6 млн евро, в 2014 правительство Таави Рыйваса — 152,4 млн евро. Наибольшее количество дивидендов выплачивается в Eesti Energia (2009 году — 86,9 млн евро, в 2014 году - 93,6 млн). Смотрите таблицу:

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