ГРАФИК: С апреля пенсии в Эстонии вырастут в среднем на 7,6%

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект об утверждении ценности индекса государственной пенсии в 2018 году, согласно которому новый индекс составит 1,076. Это значит, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия по трудоспособности составят в среднем 7,6%, передает rus.err.ee.

"Вместе с ростом зарплат увеличиваются и пенсии. Рост зарплат в прошлом году сказывается на росте пенсий этого года, который даже выше ожидаемого, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. — Например, пенсия человека с 44-летним стажем с 1 апреля станет на 30 евро выше, то есть составит 446,5 евро вместо прежних 415,6".

Согласно законопроекту, базовая часть пенсии после индексации составит 175,439 евро и годовая оценка — 6,161 евро. Рассчитанные по индексу 2018 года пенсии будут выплачиваться с апреля.