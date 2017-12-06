ГРАФИК: Рождение туннеля Таллинн-Хельсинки ближе, чем когда бы то ни было

Финны боятся, что Rail Baltic поставит их в невыгодное положение, поэтому туннель между Хельсинки и Таллинном может стать хорошим выходом из ситуации, пишет Eesti Päevaleht.

Еще недавно проект казался утопией. Интерес к нему был средний, особенно в Финляндии, но мощные маневры Прибалтики с Rail Baltic заставили финнов передумать.

”Причина, по которой Финляндия в последнее время стала серьезно заниматься темой туннеля, кроется в Rail Baltic. Покуда это оставалось голубой мечтой, туннель финнов тоже особо не интересовал. Но теперь они осознали, что с готовностью Rail Baltic они в понимании Центральной Европы превратятся по сути в остров”, — сказала главный специалист отдела транспортного развития и инвестиций Министерства экономики и коммуникаций Ева Киллар. Кроме того, Еврокомиссия заявила прямо, что профинансирует туннель только в случае 100% ясности со строительством Rail Baltic.

Graafik: Toom Tragel

Поговаривают, что финны никогда не были в восторге от того, что на Финском заливе действует эстонский Tallink, и туннель мог бы стать хорошим способом подрезать судоходной компании крылья, однако проведенное в 2014 году предварительное исследование показало, что к 2050 году количество пассажиров между Таллинном и Хельсинки увеличится до трех раз, так что Tallink выиграет даже при наличии туннеля. Исследование показало и то, что у прилегающих к туннелю городов есть более высокие шансы на то, чтобы притянуть к себе инвестиции. Также может увеличиться количество денежных вливаний в Таллинн со стороны финских предпринимателей.

Критики проекта заявляют, что в выигрыше останется только Финляндия. С большой долей вероятности обеим странам придется вносить свой вклад в строительство и содержание туннеля, но Эстонию и Финляндию нельзя сравнивать с точки зрения благосостояния.

Оптимисты же надеются, что выиграют все и что ВВП обеих стран вырастет на 1-3%.