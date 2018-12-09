ГРАФИК | Рост цен продолжается: впереди всех — электричество и отопление

Несмотря на то, что по сравнению с октябрем, индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,5%, цены за последний год все равно выросли на 3,4%. Больше всего в процесс вносят свой вклад цены на электричество, теплоэнергию и отопление, составляя треть от общего роста.
По сравнению с прошлым годом товары стоили на 2,5%, а услуги на 0,5% дороже. Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 7,5%, а нерегулируемые на 2,2%.
По сравнению с ноябрем прошлого года электричество подорожало на 16,9%, твердое топливо на 23,3%, теплоэнергия на 5,7% и газ на 8,8%.
Более одной шестой части от общего роста пришлось на подорожавший на 8,1% бензин и подорожавший на 10,2% дизель. На продукты питания и неалкогольные напитки пришлась одна девятая часть. Из продуктов больше всего по сравнению с ноябрем прошлого года подорожали свежие овощи (19%), готовая еда (13%) и картофель (11%), подешевел сахар (20%), свежая рыба (14%) и масло (11%).
Несмотря на то, что рост цен по-прежнему быстрый, по мнению экономиста Банка Эстонии Сулва Перта, но экватор уже пройден. Эксперт отмечает, что степень инфляции снизилась в основном за счет удешевления сырой нефти на мировых рынках, в связи с чем рост цен на моторное топливо за месяц снизился с 20% до 9%.
”Цены на продукты питания за год увеличились не намного и влияние предыдущего роста постепенно утихает”, — добавляет Перт. Несмотря на неурожайный для Европы год, имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что дальнейший рост будет мягким. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в течение второй половины 2018 года цены на продукты питания постоянно снижались.
”Инфляция еврозоны по сравнению с показателями в Эстонии по-прежнему более медленная и в ноябре замедлилась до 2%”, — отмечает экономист. За этот год рост цен в Эстонии на 1,7 процентных пунктов превысил рост цен в целом по еврозоне. ”Основной причиной более быстрого роста цен в Эстонии стал рост акцизов (0,6 пунктов). Цены на услуги ввиду более интенсивного роста зарплат в Эстонии также росли существенно быстрее”, — говорит он.
Перт полагает, что, несмотря на то, что средний рост цен в этом году превысил 3%, в следующем году он опустится ниже этого показателя. О замедлении инфляции говорит и старший экономист Swedbank Лийз Элмик. ”В следующем году инфляция замедлится до 2,8%, поскольку рост цен на энергию остановится, а поднятие алкогольных акцизов не состоится”, — отмечает она.
В Министерстве финансов также говорят о замедлении, но, несмотря на это, цены на энергию по-прежнему растут быстрыми темпами. ”Частично торможение роста цен на отопление было уравновешено подорожанием электричества и теплофикации. Изменения в стоимости жидкого топлива на мировых рынках отображаются на ценах на теплофикацию не сразу”, — отмечает аналитик ведомства Кристьян Пунгас.