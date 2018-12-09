ГРАФИК | Рост цен продолжается: впереди всех — электричество и отопление

Несмотря на то, что рост цен по-прежнему быстрый, по мнению экономиста Банка Эстонии Сулва Перта, но экватор уже пройден. Эксперт отмечает, что степень инфляции снизилась в основном за счет удешевления сырой нефти на мировых рынках, в связи с чем рост цен на моторное топливо за месяц снизился с 20% до 9%.

”Цены на продукты питания за год увеличились не намного и влияние предыдущего роста постепенно утихает”, — добавляет Перт. Несмотря на неурожайный для Европы год, имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что дальнейший рост будет мягким. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в течение второй половины 2018 года цены на продукты питания постоянно снижались.

”Инфляция еврозоны по сравнению с показателями в Эстонии по-прежнему более медленная и в ноябре замедлилась до 2%”, — отмечает экономист. За этот год рост цен в Эстонии на 1,7 процентных пунктов превысил рост цен в целом по еврозоне. ”Основной причиной более быстрого роста цен в Эстонии стал рост акцизов (0,6 пунктов). Цены на услуги ввиду более интенсивного роста зарплат в Эстонии также росли существенно быстрее”, — говорит он.

Перт полагает, что, несмотря на то, что средний рост цен в этом году превысил 3%, в следующем году он опустится ниже этого показателя. О замедлении инфляции говорит и старший экономист Swedbank Лийз Элмик. ”В следующем году инфляция замедлится до 2,8%, поскольку рост цен на энергию остановится, а поднятие алкогольных акцизов не состоится”, — отмечает она.

В Министерстве финансов также говорят о замедлении, но, несмотря на это, цены на энергию по-прежнему растут быстрыми темпами. ”Частично торможение роста цен на отопление было уравновешено подорожанием электричества и теплофикации. Изменения в стоимости жидкого топлива на мировых рынках отображаются на ценах на теплофикацию не сразу”, — отмечает аналитик ведомства Кристьян Пунгас.