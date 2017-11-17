ГРАФИК: Резкий рост алкогольного акциза может ”нокаутировать” бюджет 2018 года

Сомнения министра финансов Тыниса Тынитсе в рациональности поднятия алкогольного акциза могут указывать как на желание IRL утвердиться, так и на опасения не получить запланированных поступлений, пишет Eesti Päevaleht.

Правительство в этом вопросе уже год, образно говоря, едет по ледовой дороге на летней резине: либо все пойдет хорошо и пронесет, либо окажемся в кювете. При этом все указывает на то, что последний вариант более вероятен.

Некоторые расчеты показывают, что продолжение нынешнего курса в алкогольной политике может привести к тому, что к концу 2018 года для латания дыр нужно будет где-то найти несколько десятков миллионов евро. Самые пессимистичные называют цифру в 80 млн.

Вне всякого сомнения, 2018-й станет годом вопросов. Насколько увеличится приграничная торговля? Что станет с финскими алкотуристами? Насколько уменьшится общее потребление? Поступит ли в бюджет та прибыль, на которую так уповают авторы законопроекта?

Graafika: Toom Tragel

Причина, по которой именно Тынисте выступает с противоречащими общему настрою внутри коалиции заявлениями, может крыться в том, что топор висит именно над его головой. Если к концу 2018 года выяснится, что прогнозы действительно себя не оправдали, акциз в предполагаемых объемах не поступает и необходимо найти дополнительные средства, то искать их придется именно ему и IRL. И это будет непросто, поскольку в 2018 году страну ждет еще и обсуждение вопросов налога на сахар и залогового подоходного налога, а также подготовка к выборам в Рийгикогу.