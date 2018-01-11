ГРАФИК: Работающему пенсионеру придется быть в 2,3 раза солидарнее министра

Работник, получающий более 2100 евро, с этого года остается без необлагаемого налогом минимума и будет получать в месяц на 36 евро меньше, в то время как работающий пенсионер потеряет 83 евро своего дохода в месяц, что в 2,3 раза больше, пишет Eesti Päevaleht.

Для того, чтобы посмотреть, какое влияние оказывает реформа на людей с различными доходам, перетащите ползунок внизу графика.



Издание отмечает, что наряду со шквалом критики, обрушившейся на правительство со стороны работающих пенсионеров, есть и те, кто считает справедливым прекращение особого отношения к работающим пенсионерам и приравнивание их к остальным жителям страны.