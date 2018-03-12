ГРАФИК: Производителей алкоголя все ”достало”: где наш эстонский Дональд Трамп?

По словам руководителя Союза производителей и поставщиков алкогольной продукции Трийн Кутберг, больше всего на алкоголе зарабатывает то самое правительство, которое постоянно твердит о здоровье народа, пишет Eesti Päevaleht.

С одной бутылки водки стоимостью около 10,5 евро государству отходит целых 6,77 евро, то есть 65%. Остальные средства распределяются между производителем, розничной сетью и зачастую поставщиком. С водки более низкого ценового класса государство получает и вовсе 83%. ”Самый большой бизнес на водке делает государство”, — отмечает Кутберг.

Получается, что более разумно производить водку более высокого класса, но рост акцизов наиболее болезненно отражается именно на более дорогом и качественном товаре, поскольку на границе его покупается не так много. В Эстонии же цены взлетели настолько высоко, что рынок постоянно сужается. Исчезли из поля зрения и финские покупатели.

Graafika: Toom Tragel

Директор водочной фабрики Moe Свен Иванов отмечает, что производители качественных напитков оказались в сложном положении и не в силах более выводить на рынки новые продукты. Многие уже закрыли двери или продали бизнес. ”Все это находит отражение в ценах. Фирма производит меньше, закупает меньше бутылок и сырья, но платит за это больше. Снежный ком катится дальше. Если эта кутерьма продолжится, то через пять лет у нас будет очень мало отечественных брендов”, — рассуждает Иванов.

Он отмечает, что при проведении культурных и спортивных мероприятий зачастую мало кто задумывается о том, что это становится возможным именно благодаря спонсорству со стороны предпринимателей. Маркетинговый компонент содержится в цене каждой бутылки алкоголя, и если продажи упадут на 20-30%, то и средства материнские фирмы будут направлять за пределы Эстонии, туда, где возможностей для рекламы больше.

”Маркетинговые средства вместе с экспортом и приграничной торговлей все более выходят за пределы Эстонии”, — заявил Иванов.

По словам Кутберг, производители и их представители невольно исключены из дебатов по данной теме. Врачи также не желают вмешиваться в дискуссию и сотрудничать.

Потребление, конечно, уменьшается, но владельцы баров отмечает, что молодежь заказывает все больше воды, ведь для них дешевле купить таблетку за 10 евро, чем алкоголь. Об этом никто не говорит и этим никто не занимается. По словам Кутберг, продвижение культуры пития и забота о здоровье населения должны идти рука об руку: ”Политикам нужно зло, с которым бороться. На этот раз таким злом оказались мы”.

По ее мнению, акцизы как на слабый, так и на крепкий алкоголь нужно повернуть вспять. ”Кто станет тем эстонским Дональдом Трампом, который скажет: сначала — Эстония, потом — Латвия? Сектор с нетерпением ждет выборов. В то же время каждый защищает свои политические решения”, — говорит женщина.

По мнению производителей и продавцов, правительство могло бы сообщать о поднятии акцизов хотя бы за два года до изменений. ”Эти 5%, 10% или 15% постоянно переворачивают нашу жизнь с ног на голову, — сетует Кутберг. — Мы все время как пожарные. Договоритесь между собой, что хотите сделать. Составьте план. Даже плохой план лучше, чем ничего”.