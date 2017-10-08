08.10.2017, 16:27

График: Продажи алкоголя на латвийской границе выросли в разы

 (30)
rus.delfi.ee
EST
Lako1000 Valklas, Läti
Lako1000 Valklas, LätiFoto: Karli Saul

Самые свежие данные производителей алкоголя показывают, насколько выросли объемы проданного на границе Латвии алкоголя в 2017 году по сравнению с тем же периодом в 2016-м (за первые 9 месяцев).

Если, например, продажи крепких алкогольных напитков выросли примерно в два раза, то продажи пива — более чем в три раза, что обусловлено существенно более низким акцизом на алкоголь в Латвии.

Производители прогнозируют, что своего пика алкогольное ралли еще не достигло. Они предполагают, что объемы продаваемого в Латвии, на границе с Эстонией, пива в следующем году опять удвоятся.

Министерство финансов в это не верит.
”Мы предполагаем, что в следующем году, по сравнению с 2017-м, резкого роста не произойдет, так как большая часть приграничной торговли алкоголем достигнет потенциального объема в конце этого года, а далее будет происходить плавный рост за счет увеличения покупок алкоголя в Латвии финнами”, — прогнозируют чиновника министерства.

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