07.12.2018, 15:44

ГРАФИК: Проблема нехватки рабочих рук по-прежнему актуальна: по всей стране — более 11 000 различных вакансий

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rus.delfi.ee
EST 6
Kaubanduskeskus.
Kaubanduskeskus.Foto: Karli Saul

Несмотря на то, что по сравнению с третьим кварталом прошлого года количество свободных рабочих мест уменьшилось на 10%, по сравнению с прошлым кварталом ситуация не изменилась. По данным Департамента статистики, в третьем квартале этого года в стране насчитывалось около 11 400 вакансий.

По-прежнему больше всего не хватает рабочих рук в сферах обрабатывающей промышленности (18%), торговли (15%) и образования (10%).

Больше всего вакансий приходится на Харьюмаа (72%), в том числе Таллинн (60%). Далее идут Тартумаа (9%), Ида-Вирумаа (5%) и Пярнумаа (4%).

Процент свободных должностей, то есть удельный вес свободных рабочих мест в соотношении с общим числом рабочих мест в третьем квартале 2018 года составил 1,9%. Самый высокий процент свободных должностей наблюдался в сфере администрирования и подсобной деятельности (3,4%) и финансовой и страховой деятельности (2,7%). Смотрите график:
Vabade töökohtade määr tegevusalati

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