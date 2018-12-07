ГРАФИК: Проблема нехватки рабочих рук по-прежнему актуальна: по всей стране — более 11 000 различных вакансий

Несмотря на то, что по сравнению с третьим кварталом прошлого года количество свободных рабочих мест уменьшилось на 10%, по сравнению с прошлым кварталом ситуация не изменилась. По данным Департамента статистики, в третьем квартале этого года в стране насчитывалось около 11 400 вакансий.
По-прежнему больше всего не хватает рабочих рук в сферах обрабатывающей промышленности (18%), торговли (15%) и образования (10%).
Процент свободных должностей, то есть удельный вес свободных рабочих мест в соотношении с общим числом рабочих мест в третьем квартале 2018 года составил 1,9%. Самый высокий процент свободных должностей наблюдался в сфере администрирования и подсобной деятельности (3,4%) и финансовой и страховой деятельности (2,7%). Смотрите график: