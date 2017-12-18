18.12.2017, 13:53

ГРАФИК: Представитель пациентов: фармацевтические компании не заботятся о больных и взвинчивают цены до небес

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rus.delfi.ee
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ГРАФИК: Представитель пациентов: фармацевтические компании не заботятся о больных и взвинчивают цены до небес
Ravimiäri on ülimalt tulus. Kasumimarginaalide poolest suudab ravimitööstusega võistelda ainult pangandus.Foto: Andres Putting

Представитель Европейского альянса общественного здравоохранения (EPHA) Яннис Натсис призывает страны-участницы встать на борьбу с фармацевтическими кампаниями, которые задрали цены на лекарства до небес, пишет Eesti Päevaleht.

”Фармацевтика — это циничный бизнес, и пациенты здесь являются заложниками, — сказал он. — Человеку кажется, что альтернативы не существует. Но это неправда. Мы должны начать с того, чтобы достичь прозрачности цен на лекарства”.

Graafik: Toom Tragel

Поскольку лекарства, прежде всего новинки для лечения рака, подорожали настолько, что их не в состоянии оплатить даже самые богатые страны ЕС, то необходимо что-то менять. Натсис отметил, что сейчас фармацевты придерживаются агрессивной ценовой политики, в основе которой лежит принцип: ”предел цены — небо”.

Полностью статью можно прочитать в Eesti Päevaleht.

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