ГРАФИК: Посмотрите, сколько получают представители вашей профессии в Финляндии

Медианный доход наемных рабочих в Финляндии в позапрошлом году составил 2963 евро без учета отпускных и бонусов по результатам работы, следует из обнародованных Центром статистики Финляндии данных.

В 2015 году размер медианного месячного дохода в основных сферах деятельности начинался с 2268 евро в сфере общепита и размещения и заканчивался 3944 евро в области инфотехнологий. При расчете медианного дохода были приняты во внимание дополнительные доходы, плата за переработку и прочее, за исключением отпускных и получаемых по результатам работы бонусов.

По сравнению с началом тысячелетия медианный доход финнов вырос наполовину: в 2000 году он составлял 1904 евро. Следует однако отметить, что в последние годы рост был довольно незначительным: в 2015 медиана оказалось лишь на 17 евро выше, чем годом ранее, и на 35 евро выше, чем двумя годами ранее.