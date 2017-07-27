ГРАФИК: Полтора евро за эстонское пиво в магазине: теперь не миф, а реальность

Проведенный Delfi Kasulik в шести продуктовых магазинах обзор цен показал, что увеличение акциза существенно повысило стоимость пива, и это еще не предел.

Так, к примеру, в Selver поллитра A. Le Coq Premium стоит уже 1,59 евро (все цены представлены с учетом стоимости тары в размере 0,1 евро), в то время как в июне стоило всего 1,19. Таким образом, рост составил целых 40 центов. В Rimi Saku Originaal и A. Le Coq Premium стоит 1,49 евро, тогда как ранее — всего 1,09. Если в каких-то магазинах и можно найти более или менее низкие цены, то речь, как правило, идет о старых запасах, которые скоро закончатся.

Toom Tragel

Также стоит отметить, что нынешние цифры на ценниках — неокончательные, и на закрепление цен уйдет еще много времени.

Рост акцизов уже повлиял негативно на производителей пива. Так, в феврале A. Le Coq заморозил инвестиции и отказался от ежегодного повышения зарплат. В декабре прошлого года повышение зарплат отменил и Saku Õlletehas. ”Сильный рост цен заставит потребителей слабого алкоголя перейти на крепкий, а также затариваться на латвийской границе большими объемами спиртного. Обе эти тенденции никак нельзя отнести к положительным с точки зрения здоровья населения”, — сказал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс, отметив, что никакой надежды на снижение цен со стороны производителей пива нет, так как процесс сам по себе очень дорогой.