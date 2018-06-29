29.06.2018, 11:17

ГРАФИК: Почти 40 000 человек используют больший не облагаемый налогом минимум, чем позволяет их доход

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rus.delfi.ee
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Evelyn Liivamägi
Evelyn LiivamägiFoto: Andres Putting

По словам главы отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги, около 36 000 человек используют больший не облагаемый налогом минимум, чем на самом деле позволяет их годовой доход.

”Исходя из данных за четыре месяца этого года, около 209 000 человек ежемесячно пользуются меньшим не облагаемым налогом минимумом, чем предусмотрено его доходами. При этом ежемесячно около 36 000 человек используют больший не облагаемый налогом минимум, чем позволяют его доходы. В результате этого каждый месяц подоходного налога поступает на примерно 6,9 млн евро больше”, — сказала она.

То, сколько люди должны будут доплатить государству или сколько государство вернет им после подачи декларации, Лийвамяги оценивать пока не берется: ”В декларации о доходах необходимо указывать и тот доход, который налогом в этом период постоянно не облагался, также люди имеют право прибегать к разного рода вычетам (расходы на обучение, подарки, пожертвования, проценты по жилищному кредиту). Поэтому сейчас трудно сказать, сколько будет возвращено, а сколько надо будет доплатить”.

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