ГРАФИК: Почти 40 000 человек используют больший не облагаемый налогом минимум, чем позволяет их доход

То, сколько люди должны будут доплатить государству или сколько государство вернет им после подачи декларации, Лийвамяги оценивать пока не берется: ”В декларации о доходах необходимо указывать и тот доход, который налогом в этом период постоянно не облагался, также люди имеют право прибегать к разного рода вычетам (расходы на обучение, подарки, пожертвования, проценты по жилищному кредиту). Поэтому сейчас трудно сказать, сколько будет возвращено, а сколько надо будет доплатить”.

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