ГРАФИК: Почем нынче топливо для народа? Сравниваем цены на бензин, дизель и газ в разных странах ЕС



Наиболее дешевое топливо в Европе — в Болгарии, Литве, Польше, Чехии, Венгрии и Люксембурге. В Эстонии же цены — как в Австрии, Бельгии, Хорватии и на Мальте. Самые дорогие в этом плане — Голландия и Италия.