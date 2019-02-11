ГРАФИК: Огромные проценты по кредиту на дизельные поезда вынуждает Elron искать возможности рефинансирования заема

В 2010 году AS Eesti Liinirongid (Elron) заключила с победителем государственного тендера Stadler Bussnang AG договор о приобретении 18 электрических и 20 дизельных поездов. Поезда прибыли в Эстонии в 2012-104 гг.

За 18 электричек было заплачено 79,5 млн евро, из которых 85% было выделено фондом единства ЕС.Дизельные же поезда в порядке договора о капитальной аренде на 20 лет обойдутся фирме в общей сложности в 197,7 мл евро, из которых 96 млн — стоимость самих поездов, 76,1 млн евро — проценты по кредиту, а остальное — страховка и иные расходы.

Ставка по кредиту составляет 6,75% и средний месячный платеж — около 824 000 евро. Издание отмечает, что это было самое выгодное предложение из представленных на тендере.

Graafika: Toom Tragel

По словам члена правления Elron Рихо Сеппара, сейчас фирмы ищет пути для рефинансирования кредита, но пока никто не соглашается. ”Сначала говорят, что возможно, а потом, когда начинаешь узнавать подробности, то требуют гарантии от государства или еще что-то, чего мы сделать не можем”, — отмечает Сеппар.