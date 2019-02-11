ГРАФИК: Огромные проценты по кредиту на дизельные поезда вынуждает Elron искать возможности рефинансирования заема

Проценты по кредиту дизельных поездов Elron равны стоимости 18 электричек, в связи с чем фирма ищет возможности для рефинансирования заема, пишет Eesti Päevaleht.
В 2010 году AS Eesti Liinirongid (Elron) заключила с победителем государственного тендера Stadler Bussnang AG договор о приобретении 18 электрических и 20 дизельных поездов. Поезда прибыли в Эстонии в 2012-104 гг.
За 18 электричек было заплачено 79,5 млн евро, из которых 85% было выделено фондом единства ЕС.Дизельные же поезда в порядке договора о капитальной аренде на 20 лет обойдутся фирме в общей сложности в 197,7 мл евро, из которых 96 млн — стоимость самих поездов, 76,1 млн евро — проценты по кредиту, а остальное — страховка и иные расходы.
Ставка по кредиту составляет 6,75% и средний месячный платеж — около 824 000 евро. Издание отмечает, что это было самое выгодное предложение из представленных на тендере.
По словам члена правления Elron Рихо Сеппара, сейчас фирмы ищет пути для рефинансирования кредита, но пока никто не соглашается. ”Сначала говорят, что возможно, а потом, когда начинаешь узнавать подробности, то требуют гарантии от государства или еще что-то, чего мы сделать не можем”, — отмечает Сеппар.