ГРАФИК: Очень плохой год на Таллиннской бирже. Цены акций падают, доходы уменьшаются

Если посмотреть на изменения в цене акций, то ситуация очень плохая. Из акций 16 предприятий результатом девяти эмитентов к 6 декабря было падение как минимум на 10%. Повысились цены лишь у двух акций.

Graafika: Toom Tragel

Экономические результаты предприятий за девять месяцев также оставляют желать лучшего, несмотря на то, что экономика быстро растет. Большинство предприятий смогли повысить продажи, но доходы уменьшились. Наибольший прирост оборота был у Merko Ehitus (39%).

Что касается прибыли и убытков, то Arco Vara и Skano ушли из плюса в минус, а зато открывший торговый центр T1 Pro Kapital выкарабкался из минуса в плюс. Убытки Baltika почти что удвоились. Прибыль значительно нарастили Silvano FG и Merko Ehitus. В плюс вышли также LHV, Tallinna Kaubamaja и Tallinna Vesi.