ГРАФИК: Очень плохой год на Таллиннской бирже. Цены акций падают, доходы уменьшаются

На фоне событий в мире 2018 год был не лучшим как и на Таллиннской бирже, так и в странах Балтии в общем. С начала года рынок акций в Эстонии и Латвии понизился на 3,4%, а в Литве — на 2,4%. Ситуацию не спасли даже дивиденды.
Если посмотреть на изменения в цене акций, то ситуация очень плохая. Из акций 16 предприятий результатом девяти эмитентов к 6 декабря было падение как минимум на 10%. Повысились цены лишь у двух акций.
Экономические результаты предприятий за девять месяцев также оставляют желать лучшего, несмотря на то, что экономика быстро растет. Большинство предприятий смогли повысить продажи, но доходы уменьшились. Наибольший прирост оборота был у Merko Ehitus (39%).
Что касается прибыли и убытков, то Arco Vara и Skano ушли из плюса в минус, а зато открывший торговый центр T1 Pro Kapital выкарабкался из минуса в плюс. Убытки Baltika почти что удвоились. Прибыль значительно нарастили Silvano FG и Merko Ehitus. В плюс вышли также LHV, Tallinna Kaubamaja и Tallinna Vesi.
Еще нет данных недавно вышедшего на биржу Tallinna Sadama и покинувшего биржу Olympic EG.
В декабре Tallink перевел свои акции на биржу в Хельсинки, что еще сильнее замедлило активность Таллиннской биржы.