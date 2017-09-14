ГРАФИК: Нехватка рабочей силы в сфере обслуживания сделает зарплаты достойными

Нехватка рабочей силы заставляет руководителей вставать за прилавки и поднимать обслуживающему клиентов персоналу зарплаты, пишет Eesti Päevaleht.

По словам руководителя отдела кадров R-kiosk Пирет Аэсс, иногда даже приходилось временно закрывать магазины, так как работника просто не было. Также случалось, что за прилавок были вынуждены становиться офисные работники. ”В год офис R-kiosk тратит около 500 рабочих часов на работу в маленьких магазинах, чтобы сгладить нехватку рабочих рук и быть в курсе повседневной жизни магазинов”, — сказала она.

Руководитель отдела кадров Baltika Grupp Кайри Нодапере также отмечает нехватку работников. ”Прежде всего речь идет о продавцах. Среди них текучка наиболее существенная”, — сказала она. По ее словам, фирма уже второй год подряд устраивает ”день магазинов”, когда работники офиса помогают на местах. ”Также они приходят на помощь, например, во время кампаний. Поддержка обслуживающего персонала со стороны головной конторы для нас очень важна”, — добавила Нодапере. Она отметила, что предприятие сделало систему оплаты труда продавцов более совершенной, чтобы зарплаты оставались конкурентоспособными. По ее мнению, улучшить ситуацию могло бы и сокращение времени работы магазина, чтобы смены были не такими длинными.

Toom Tragel

По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Маарики Лийвамяги, большую роль играют зарплата, ожидания человека и недостаточный интерес. ”Зарплаты в сфере обслуживания в Эстонии ниже средней по стране. Также можно отметить и низкий уровень общей осведомленности о возможностях карьеры в обслуживании. Многие руководители международных сетей отелей начинали с таких простых должностей, как разносчик багажа или помощник на кухне, но молодежь, к сожалению, не хочет учиться этим специальностями”, — сказала она.

Средняя брутто-зарплата в сфере гостиничного бизнеса и общепита составляет 819 евро. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 7,2%. ”За ростом зарплаты стоит нехватка рабочей силы. Например, повара крайней востребованы, но мы можем поднять зарплату только исходя из того, столько клиенты готовы платить за услугу”, — отметила Лийвамяги.

”Зарплата очень важна. Два года назад мы подняли оплату труда в среднем на 25%, чтобы мотивировать работников остаться” , — сказала Аэсс. По ее словам, об удовлетворенности работников можно говорить при цифрах, начиная с 4-5 евро в час.