ГРАФИК: На сколько российские знаменитые небоскребы выше эстонских и европейских строений?

График наглядно показывает, насколько высокий "Лахта Центр".

Лахта Центр — многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге со штаб-квартирой группы ”Газпром” и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Строительство завершено в октябре 2018 года, ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон. Открытие состоится примерно через год, когда комплекс будет полностью готов к приему гостей. ”