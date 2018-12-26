26.12.2018, 16:22

ГРАФИК: На сколько российские знаменитые небоскребы выше эстонских и европейских строений?

 (27)
rus.delfi.ee
EST 1

Газпром построил в Санкт-Петербурге самое высокое здание в Европе "Лахта Центр", где будет располагаться штаб-квартира концерна.

График наглядно показывает, насколько высокий "Лахта Центр".

Лахта Центр — многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге со штаб-квартирой группы ”Газпром” и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Строительство завершено в октябре 2018 года, ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон. Открытие состоится примерно через год, когда комплекс будет полностью готов к приему гостей. ”

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии