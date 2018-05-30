30.05.2018, 12:10

ГРАФИК: Медианная выплата в I квартале составила 950 евро. Разница между Харьюмаа и Ида-Вирумаа поражает

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rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

По данным Налогово-таможенного департамента, в первом квартале 2018 года медианная выплата в Эстонии составила 950 евро.

Медианная выплата означает, что 50% работников по всей стране получали заработную плату и другие выплаты меньше этой суммы, а другие 50% получали заработную плату и другие выплаты больше этой суммы.

По сравнению с первым кварталом 2017 года медиана увеличилась на 74 евро с 846 евро до 950 евро.

Самая большая медианная выплата — в Харьюмаа, самая низкая — в Ида-Вирумаа (1054 и 770 евро соответственно).

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