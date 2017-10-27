ГРАФИК: Кто из мобильных операторов отвечает на звонки клиентов быстрее всех?

В некоторых случаях очередь ожидания на линии клиентских служб мобильных операторов может растягиваться до 20 минут.

Delfi Kasulik провел эксперимент, чтобы выяснить, служба какого мобильного оператора отвечает быстрее. Было выбрано пять временных отрезков, когда один клиент Telia, один клиент Tele2 и один клиент Elisa одновременно звонили на инфотелефон своей фирмы.

Результаты колебались, но победа по двум временным отрезкам отошла Tele2, оператор которой два раза ответил в течение 10-15 секунд. Самое длинное ожидание было зафиксировано у Telia, оператор которой в один из разов ответил через 20 минут. Время ожидания у Elisa составило от одной до четырех минут.

Toom Tragel

По словам руководителя клиентской службы Telia Прет Соосерв-Хелмья, ожидание в 20 минут, скорее, исключение из правил. ”По данным этого года, среднее время ожидания составило 2,4 минуты”, — сказала она.