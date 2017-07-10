ГРАФИК: Кому и сколько должны бывшие владельцы Facio

В конце июня суд утвердил программу санации Riito Ehituse AS, чем спас бывшего владельца Facio Ehitus Тоомаса Тромпа от очередного банкротства.

”Новая Facio” погрязла в финансовых трудностях благодаря тем же приемам: выигрывала из-за низких цен гостендеры, но в ходе строительства средства заканчивались и подрядчики оставались без денег.

Riito Ehituse AS должна 195 предприятиям в общей сложности 2 643 340 евро. Смотрите график.