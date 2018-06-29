ГРАФИК: Количество не владеющих госязыком работников в Maxima по сравнению с другими сетями зашкаливает

Как правило, предписание выполняет 10-15% человек. Для тех, кто требование не выполнил, выносится новое предписание и предупреждение о штрафе. Если человек и во второй раз не выполняет условие к сроку, то с него взыскивают штраф. Второй срок короче первого.

Высший предел штрафа по закону составляет 640 евро. В случае с продавцами и другими низкооплачиваемыми работниками эта сумма обычно составляет до 100 евро. Если человек предпринимал шаги для улучшения уровня языка (например, прошел обучение), но не сдал экзамен, то сумму штрафа уменьшают. По данным инспекции, средняя сумма штрафа в сфере обслуживания составляет 60-70 евро. Штраф должен платить сам работник, а не работодатель.

Möödunud aastal tehti 322 sunniraha hoiatust ja sisse nõuti neist 178. Enamik sunniraha kasseeriti Maxima töötajatelt. Foto: Rauno Volmar

В определенных случаях штраф могут назначить и предприятию. Как это недавно произошло с Maxima.

"Здесь важно, какие усилия приложили обе стороны. Если работник не приложил никаких усилий и не сдал экзамен, то предписание и штраф назначаются ему. Если свои обязательства не выполняет фирма, то штраф получает она”, — говорит Томуск.

Так, предприятие обязано обеспечить работникам определенный уровень владения языком. Иногда случается, что работодатель сделал все от себя зависящее (предоставил человеку возможность изучать язык, назначил для этого свободное время и т. д.), но человек не воспользовался этой возможностью. В таких случаях фирме штраф не выписывается.

По словам Томуска, особенно грустно, что до сих пор иногда случается, что некоторые выпускники школ не знают ни слова на эстонском. ”Недавно мы проверяли один магазин в Ласнамяэ. Коллега, который проводил проверку, рассказал о молодой девушке, которая закончила школу, но не говорила по-эстонски. Даже ученики последних классов, которых берут летом на работу обслуживающим персоналом, вообще не знают эстонского”.

В 2016 году инспекция вынесла 478 предупреждений о штрафе, из которых 111 было приведено в исполнение. В прошлом году было вынесено 322 предупреждения, из которых в исполнение было приведено 178. В основном, речь шла о кассирах Maxima.