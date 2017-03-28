ГРАФИК: Количество круизных пассажиров растет из года в год

Круизный туризм — это растущий тренд, о котором в 2017 году говорится всё больше и больше. Количество круизных пассажиров значительно выросло как в Эстонии, так и по всему миру, и прогноз на 2017 год обещает рост до 25,2 миллионов туристов. Круизные компании инвестируют средства в новые лайнеры, и на данный момент в процессе стоительства находятся 68 кораблей, что является рекордом за всю историю круизного туризма, пишет CruiseCentre.

Самая важная новость круизного туризма в 2017 году — новые круизные лайнеры, обслуживание на которых станет значительно качественнее, чем раньше. В ходе строительства новых судов внимание обращено прежде всего на удобство для пассажиров и на сохранение окружающей среды. На борту круизных лайнеров предлагается широкий выбор развлечений и возможностей для занятий спортом.

”На данный момент в процессе строительства находятся 68 круизных лайнеров, что является рекордным количеством за всю историю круизного туризма. В Estravel можно забронировать круизы от всех крупнейших в мире круизных компаний. Новые корабли вызывают большой интерес у туристов, и каюты на них обычно распродаются за короткий отрезок времени после открытия продаж”, — комментирует руководитель круизного агенства CruiseCentre Кристи Кукк.

Международная круизная организация CLIA, членом которой является и Estravel, приводит статистику, показывающую стабильный рост круизных пассажиров за последние 8 лет. Помимо морских круизов, в данной статистике учтены и речные круизы. Количество пассажиров в речных круизах превысило миллион в каждом указанном году. В то же время статистика CLIA не содержит данные о пассажирах регулярных рейсов на паромах, в том числе и дневных рейсов по маршруту Таллинн-Стокгольм-Таллинн, которые часто называют круизами.

Foto: Estravel

Круизный туризм завоевывает популярность и среди жителей Эстонии: в 2016 году в круиз отправилось в 2 раза больше туристов из Эстонии, чем годом ранее.

CruiseCentre — это круизное агенство Estravel, предлагающее на выбор около 100 круизных компаний по всему миру. Estravel является членом международной круизной организации CLIA (Cruise Lines International Association). CLIA — это крупнейшее в мире объединение круизных компаний, в которое входят все крупные круизные компании и их официальные агенты по продаже.