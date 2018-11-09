09.11.2018, 20:14

ГРАФИК: Кая Каллас заявила, что у государства закончились резервные деньги. Правда ли это?

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rus.delfi.ee
EST
Kaja Kallas
Kaja KallasFoto: Tiit Blaat

Председатель Партии реформ Кая Каллас в статье для Eesti Päevaleht заявила, что правительство "раздуло бюджетный пузырь до предела и истратило резервные деньги". Соответствует ли это заявление правде?

30 сентября Министерство финансов опубликовало отчет о стабилизационном резерве и отчет о ликвидном резерве.

Как видно на приведенных ниже графиках, стабилизационный резерв при правительстве Юри Ратаса постоянно оставался на уровне 400 миллионов евро.

Что касается объема ликвидного резерва, то он вырос как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с предыдущим правительством.

Таким образом, Кая Каллас явно погорячилась, назвав госрезерв растраченным.

Illustratsioon: riigikassa


Illustratsioon: riigikassa
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