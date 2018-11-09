ГРАФИК: Кая Каллас заявила, что у государства закончились резервные деньги. Правда ли это?

30 сентября Министерство финансов опубликовало отчет о стабилизационном резерве и отчет о ликвидном резерве.

Как видно на приведенных ниже графиках, стабилизационный резерв при правительстве Юри Ратаса постоянно оставался на уровне 400 миллионов евро.

Что касается объема ликвидного резерва, то он вырос как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с предыдущим правительством.

Таким образом, Кая Каллас явно погорячилась, назвав госрезерв растраченным.

Illustratsioon: riigikassa



