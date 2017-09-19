ГРАФИК: Какую зарплату получают руководители госкомпаний

Государственные фирмы становятся более открытыми в вопросах зарплаты руководства. Согласно полученным Ärileht данным, самая большая зарплата у руководства Eesti Energia.

Ärileht запросил у всех 31 эстонских коммерческих объединений с долей государства информацию о зарплате руководства. На запрос ответили большинство госкомпаний. Выяснилось, что зарплаты руководства редко превышают 10 000 евро.

Лучше всего платят руководству Eesti Energia во главе с Хандо Суттером, получающим 13 654 евро. На втором месте находится глава Tallinna Sadam Вальдо Кальм, получающий ровно 10 000 евро в месяц.

Руководитель Nordica Яан Тамм получает чуть меньше 10 000 евро. Для сравнения, руководитель обанкротившейся государственной авиакомпании Estonian Air Теро Таскила зарабатывал 33 228 евро вмесяц, а отвечавший за санацию предприятия Ян Палмер — 21 500 евро.

Ниже 10 000 евро составляет и месячная зарплата руководителя Elering Таави Вескимяги. Можно предположить, что зарплата главы Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ находится на таком же уровне — его предшественник Сулев Лоо получал 9000 евро в месяц.

Фирма Transpordi Varahaldus, занимающаяся арендой самолетов для Nordica, особенная — у них нет главы правления. За свой первый год деятельности фирма получила хороший результат — три миллиона евро прибыли.

Некоторые фирмы представили Ärileht средние данные, из которых нельзя понять, какова разница между зарплатами главы правления и членами. Поэтому невозможно назвать конкретную зарплату руководителя фирм Eesti Raudtee, A.L.A.R.A., Omniva, Levira, Metrosert и Ökosil.