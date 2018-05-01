01.05.2018, 09:50

ГРАФИК: Какую часть зарплаты забирают налоги и насколько велики расходы предприятия

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rus.delfi.ee
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Rahakott.
Rahakott.Foto: Scanpix, Caro / Froese

Адвокатское бюро Sorainen сделало обзор, как отличаются выплачиваемые с зарплаты налоги в Эстонии, Латвии, Литве и Белоруссии, то есть в странах, где работает бюро.

В качестве примера адвокатское бюро взяло выплачиваемую работнику брутто-зарплату в 1000 евро, то есть сумму, из которой налоги еще не вычтены.

Выясняется, что при выплачивании работнику брутто-зарплаты в 1000 евро для предприятия самые большие расходы в Белоруссии, где в этом случае предприятие должно заплатить в общей сложности 1346 евро.

Из брутто-зарплаты в 1000 евро работник больше всего получает чистыми на руки также в Белоруссии — 860 евро.

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