ГРАФИК: Какую часть зарплаты забирают налоги и насколько велики расходы предприятия

Адвокатское бюро Sorainen сделало обзор, как отличаются выплачиваемые с зарплаты налоги в Эстонии, Латвии, Литве и Белоруссии, то есть в странах, где работает бюро.

В качестве примера адвокатское бюро взяло выплачиваемую работнику брутто-зарплату в 1000 евро, то есть сумму, из которой налоги еще не вычтены.

Выясняется, что при выплачивании работнику брутто-зарплаты в 1000 евро для предприятия самые большие расходы в Белоруссии, где в этом случае предприятие должно заплатить в общей сложности 1346 евро.

Из брутто-зарплаты в 1000 евро работник больше всего получает чистыми на руки также в Белоруссии — 860 евро.