ГРАФИК: Какому мобильному оператору лучше всего удается переманивать к себе чужих клиентов?

Среди трех крупных эстонских предприятий связи довольно обычно, что они пытаются переманить клиентов друг у друга. Смотрите на графике, у кого такая стратегия сработала лучше всего, а кто потерял больше всех.

В этом году, по данным Департамента технического надзора (TJA), больше всего номеров забрала себе Elisa — всего с января 6850. За ней следует Telia с 928 номерами. Поскольку номера берутся не из воздуха, а у других операторов, в этом году больше всего потеряла Tele2, которой пришлось уступить 7775 номеров.

Руководитель по коммуникациям Tele2 Лийна Лийв отмечает, что в действительности нет прямой связи между движением номеров и тем, как идут дела у предприятия. "Это не содержит подключение новых частных и бизнес-клиентов, продажу разговорных карт и мобильного интернета. Также это не отражает движение номеров VoIP и клиентов межмашинного взаимодействия, — говорит она. — Доходы предприятия в первой половине этого года выросли на 10%".

TJA также упоминает, что потерянные номера сразу не означают и потерянных клиентов. "У количества перешедших номеров отсутствует прямая связь с общим количеством подключившихся к предприятию связи или ушедших оттуда клиентов, потому что у одного клиента может быть несколько номеров, но в то же время один договор подключения. Также статистика движения номеров не отражает изменения в общем количестве клиентов предприятий связи, обусловленные использованием разговорных карт, заключением новых договоров подключения и прекращением старых", — значится на сайте департамента.