ГРАФИК: Какой из таллиннских торговых центров наиболее популярен

В 2015 году торговый центр Ülemiste разделил с Rocca al Mare первое место в рейтинге, а в 2016 году столкнул Rocca al Mare с пьедестала. В этом году результат Ülemiste стал еще лучше, а отрыв от конкурентов увеличился, значится в пресс-релизе.

”Центр Ülemiste — это самое популярное место для покупки промтоваров, — сказала эксперт Emor Керстен Йыги. — Клиенты отдают ему предпочтение, потому что центр отличается от других более широким ассортиментом и является самым современным центром для семейного шопинга. Лучшим торговым центром для покупки промтоваров Ülemiste назвали 32% опрошенных, в пользу Rocca al Mare сделали выбор 25%. Наиболее привлекательными там являются магазин одежды H&M, магазин обуви NS King и магазин косметики и парфюмерии I.L.U”.

По словам Керстен Йыги, торговые центры уже давно ориентированы не только на продажу товаров, но и на предоставление услуг. ”Помимо традиционных банковских, телекоммуникационных и эстетических услуг, все более важную роль играют места общественного питания и развлечения. Кино и рестораны — это дополнительные сервисы в торговых центрах, наличие которых клиент оценивает высоко”, — рассказала Керстен Йыги.

”В прошлом году, помимо товаров, мы изучали и потребление услуг. Больше всего клиентов привлекли именно ориентированные на развлечения центры Mustamäe и Solaris — в обоих есть вино и хороший выбор ресторанов. В случае с центрами Mustamäe и Solaris одним из факторов, притягивающих клиентов, можно назвать наличие Lido”, — добавила Керстен Йыги.