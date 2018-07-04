04.07.2018, 15:25

ГРАФИК: Как менялась цена на электричество с момента появления открытого рынка

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rus.delfi.ee
EST
Elektribörs
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Биржевая цена электричество в этом году значительно подскочила. Как она менялась с момента появления открытого рынка электричества?

Смотрите график!

В июне биржевые цены на электричество выросли во всех Северных странах, расположенных в ценовом районе биржи Nord Pool. Самые высокие цены были в Латвии и в Литве. В Эстонии по сравнению с маем цены повысились примерно на 24% — до 47,79 евро за мегаватт-час, сообщила Elering.

В Финляндии биржевая цена выросла на 22% до 47,17 евро, в Латвии — примерно на 17% — до 50,91.

ТОП

Цена на электричество по сравнению с предыдущими годами повысилась, по словам руководителя Eesti Energia Хандо Суттера, на основании будущих сделок к следующей зиме можно прогнозировать примерно 30-процентный рост рыночной цены на электричество, пишет Äripäev.

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