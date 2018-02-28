ГРАФИК: Государство ищет 15 высших госчиновников. На какую должность — 27 кандидатов?

30 января были объявлены конкурсы на должности 15 высших государственных чиновников. Вчера он завершился, пишет Ärileht.



Всего было подано 116 резюме. Больше всего заявлений — на должность вице-канцлера Министерства финансов по вопросам региональной политики. Меньше всего — вице-канцлера Министерства юстиции по вопросам уголовной политики. Кандидаты могли предлагать свою кандидаруту максимум на три места.

Комиссия начнет рассматривать завяления на следующей неделе и решит, кто прошел во второй тур, к 14 марта.

В рамках конкурса пытаются заполнить следующие места:

вице-канцлер Министерства сельской жизни по вопросам политики рыбного хозяйства и международных отношений

гендиректор PRIA

вице-канцлер Министерства образования по вопросам высшего образования, науки и языковой политики

вице-канцлер Министерства образования по вопросам общего образования, молодежной политики и школьной сети

вице-канцлер Министретсва культуры по вопросам культурных ценностей

вице-канцлер Министерства экономики и коммуникации по вопросам энергетики

гендиректор Летного департамента

гендиректор Трудовой инспекции

вице-канцлер Министерства финансов по вопросам региональной политики

вице-канцлер Министерства финансов по вопросам финансовой политики и международных отношений

вице-канцлер МВД по вопросам спасения, кризисного урегулирования и народонаселения

вице-канцлер МВД по вопросам ресурсов, планирования и технологии

вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам политики юстиционного администрирования

вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам уголовной политики

гендиректор Инспекции по защите данных

”Очень надеюсь, что много кандидатов будет из числа людей, принимавших участие в проведении председательства Эстонии, так как они прекрасно поработали и доказали свои управленческие способности”, — прокомментировал госсекретарь Хейки Лоот.