ГРАФИК ГОСБЮДЖЕТА: Откуда государство получает деньги и на что их тратит?

Государственный бюджет Эстонии — более 10 млрд евро. Акциз на алкоголь, о котором страстно спорят, приносит только 2% от всех денег. Откуда же поступают деньги и на что они идут? Это объясняет график ниже.
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ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным
14.10.2018
Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. По словам долгое время прожившего в том районе местного жителя, семья переехала в дом в пятницу. В фирме, которая предлагает газовые услуги в этом районе, говорят, что их системы в порядке.
ФОТО: В Пыхья-Таллинне при пожаре погиб человек. Горело здание, в котором находится ресторан Kolm Sibulat
14.10.2018
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Regional information security officer
ALD AUTOMOTIVE EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
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Rail baltic projekti maakorraldajat ja kinnisvara …
MAA-AMET
Tähtaeg: 14.10.2018
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Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
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То, что нужно выполнять разные работы по дому, вовсе не означает, что нам хочется этим заниматься. Нередко мы откладываем их на потом и в то же время чувствуем себя виноватыми. Но это необязательно — некоторые работы нужно делать всего лишь раз в год, пишет The Spruce. Распределив работу по времени, вы получите чувство удовлетворения, ваш дом будет отлично выглядеть, а у вас появится больше свободного времени.