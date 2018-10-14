14.10.2018, 15:15

ГРАФИК ГОСБЮДЖЕТА: Откуда государство получает деньги и на что их тратит?

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rus.delfi.ee
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EurodFoto: Madis Veltman

Государственный бюджет Эстонии — более 10 млрд евро. Акциз на алкоголь, о котором страстно спорят, приносит только 2% от всех денег. Откуда же поступают деньги и на что они идут? Это объясняет график ниже.

Tallinn Hockey weekend
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