ГРАФИК ГОСБЮДЖЕТА: Откуда государство получает деньги и на что их тратит?

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Eurod Foto: Madis Veltman

Государственный бюджет Эстонии — более 10 млрд евро. Акциз на алкоголь, о котором страстно спорят, приносит только 2% от всех денег. Откуда же поступают деньги и на что они идут? Это объясняет график ниже.