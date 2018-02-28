ГРАФИК: Годовая зарплата председателя правления Eesti Energia выросла на 40 000 евро

Из экономического отчета Eesti Energia за 2017 год следует, что в прошлом году значительно увеличилась зарплата членов правления концерна.

Величину зарплаты правления концерна определяет его совет, при этом к годовому доходу причисляются также дополнительные выплаты, то есть премии, назначение которых должно быть обосновано и исходить из выполнения целей концерна, дополнительной ценности и позиции на рынке.

Так, зарплата председателя правления Хандо Суттера в прошлом году выросла на 38 300 евро, годовая зарплата финансового директора Андри Авила и членов правления Райне Пайо и Маргуса Вальса выросла на 24 300 евро. Единственным, у кого зарплата уменьшилась, стал Андрес Вайно, потерявший 3444 евро. Адрес Сутт приступил к работе 1 декабря 2017 года и заработал за месяц 9000 евро.

Председатель совета Eesti Energia за исполнение своих обязанностей получает 2000 евро в месяц, члены совета — 1000 евро.