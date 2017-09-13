ГРАФИК: Где в 2018 году зарабатывать хорошо? Разница в зарплатах "чистыми" в Латвии, Литве и Эстонии

Maksustamine. Foto: Scanpix, PantherMedia / Mike Espenhain

Рост минимальной зарплаты и изменения в налогах в 2018 году в Латвии должны привести к тому, что жители этой страны будут получать больше. Но как в этом случае работники в Латвии будут выглядеть на фоне своих коллег в Литве и у нас, в Эстонии? Есть ли разница в доходах, и если да, то насколько она велика?