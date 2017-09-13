13.09.2017, 21:05

ГРАФИК: Где в 2018 году зарабатывать хорошо? Разница в зарплатах "чистыми" в Латвии, Литве и Эстонии

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rus.DELFI.lv
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Maksustamine.
Maksustamine.Foto: Scanpix, PantherMedia / Mike Espenhain

Рост минимальной зарплаты и изменения в налогах в 2018 году в Латвии должны привести к тому, что жители этой страны будут получать больше. Но как в этом случае работники в Латвии будут выглядеть на фоне своих коллег в Литве и у нас, в Эстонии? Есть ли разница в доходах, и если да, то насколько она велика?

Главные изменения в Латвии для трудящихся в 2018 году следующие:

  • Ставка подоходного налога с населения будет различаться в зависимости от уровня доходов: 20%, 23% и 31,4% (сейчас 23%);
  • Максимальный дифференцированный необлагаемый минимум увеличится до 200 евро (сейчас 115 евро). Для зарплат свыше 1000 евро необлагаемый минимум будет равен нулю;
  • Льгота на иждивенцев увеличится до 200 евро (сейчас 175 евро);
  • Ставка обязательного платежа государственного социального страхования увеличится до 11% (сейчас 10,5%).
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