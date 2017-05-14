ГРАФИК: Где iPhone 7 стоит дороже всего, и сколько переплачиваем за него мы?

Эстоноземельцы по сравнению с США и Японией переплачивают за каждый iPhone порядка 100 долларов и платят за смартфоны Apple больше, чем жители Великобритании, Германии, Испании и даже Китая. Такой вывод TechLife сделал, подставив в исследование Deutsche Bank местные цены на Apple iPhone 7 128GB.

В отчете Deutsche Bank "Mapping the World's Prices", который вышел еще на прошлой неделе, цены на iPhone — лишь один из показателей. В отчете также фигурируют лишь 33 страны (список см. ниже) и Латвии в нем нет. Однако, поскольку методика Deutsche Bank проста — брать официальные цены Apple или ее ресселеров в каждой стране — мы смогли с легкостью вставить в список Латвию, Литву и Эстонию.

В Эстонии у операторов Telia и Elisa смартфон Apple iPhone 7 128GB стоит 849 евро, а у Tele2 и вовсе лишь 819 евро. Средняя цена — 839 евро или 917 долларов США. Это 23-е место в топе Deutsche Bank без учета наличия в топе Литвы и Латвии или же 25-е — с учетом соседних стран.

У латвийских мобильных операторов цены такие. Apple iPhone 7 128GB в LMT при покупке сразу стоит 899 евро, в Bite и Tele2 — 889 евро. В среднем — 892 евро или, по курсу Банка Латвии, 975 долларов США. Эта цена обеспечивает Латвии 11-е место в списке. Если бы мы учитывали только цену в LMT, страна легко бы вошла в топ-10.

У Bite в Литве Apple iPhone 7 128GB стоит 889 евро, у Tele2 — 885 евро, а у Telia — 889 евро. В среднем это 887,6 евро или 970 долларов США. Это 15-е место в списке Deutsche Bank без учета наличия в нем стран Балтии или 16-е — с учетом.

Таким образом, латвийцы по сравнению с американцами переплачивают за Apple iPhone 7 128GB 160 долларов США, литовцы — 155 долларов, а жители Эстонии — лишь 102 доллара.

Утешиться можно лишь тем, что в странах-лидерах списка цены на iPhone 7 и вовсе космические.