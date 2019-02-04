ГРАФИК: Где эстонские потребители предпочитают покупать кофе?

Согласно исследованию, кофе от Circle K предпочитают 44% опрошенных. На втором месте Olerex (17%), а затем следует R-Kiosk (10%).

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Circle K сообщает, что за последний год доля покупателей кофе в сети их магазинов выросла на 12 процентов.

”Потребительские опросы показывают, что растут как осведомленность потребителей, так и требовательность: наряду со стабильным качеством и безупречным вкусом люди все чаще ценят разнообразие выбора, использование сертифицированных кофейных зерен и использование свежего молока при приготовлении кофейных напитков”, — прокомментировала торговый директор Circle K Eesti AS Диана Вейгель.

Доля потребителей, для которых важно использование свежего молока, выросла за год на треть. ”Мы используем свежее молоко Alma, которое лучше всего подходит для взбивания и добавления в кофе. Как известно, жители Эстонии любят кофе с молоком, поэтому сложно переоценить его значимость”, — добавила Диана Вейгель.

Статистика продаж показывает, что среди кофейных напитков, продаваемых в магазинах Circle K, около 80 процентов составляют различные виды кофе с молоком. Лидерами по-прежнему остаются обычный кофе с молоком, капуччино и латте. Доля черного кофе составляет 11 процентов.