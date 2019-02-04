ГРАФИК: Где эстонские потребители предпочитают покупать кофе?

Согласно исследованию, проведенному международной компанией Ipsos, около половины эстонских потребителей приобретают свой повседневный кофе в магазинах заправочных станций Circle K, сообщает фирма.
Согласно исследованию, кофе от Circle K предпочитают 44% опрошенных. На втором месте Olerex (17%), а затем следует R-Kiosk (10%).
Circle K сообщает, что за последний год доля покупателей кофе в сети их магазинов выросла на 12 процентов.
”Потребительские опросы показывают, что растут как осведомленность потребителей, так и требовательность: наряду со стабильным качеством и безупречным вкусом люди все чаще ценят разнообразие выбора, использование сертифицированных кофейных зерен и использование свежего молока при приготовлении кофейных напитков”, — прокомментировала торговый директор Circle K Eesti AS Диана Вейгель.
Доля потребителей, для которых важно использование свежего молока, выросла за год на треть. ”Мы используем свежее молоко Alma, которое лучше всего подходит для взбивания и добавления в кофе. Как известно, жители Эстонии любят кофе с молоком, поэтому сложно переоценить его значимость”, — добавила Диана Вейгель.
Статистика продаж показывает, что среди кофейных напитков, продаваемых в магазинах Circle K, около 80 процентов составляют различные виды кофе с молоком. Лидерами по-прежнему остаются обычный кофе с молоком, капуччино и латте. Доля черного кофе составляет 11 процентов.
Новая тенденция среди потребителей — отдавать предпочтение сертифицированным кофейным зернам. Количество таких потребителей кофе за год выросло на треть. ”Наши кофейные зерна изготовляются по принципам справедливого и устойчивого производства, чему выдан соответствующий сертификат UTZ. Клиенты ценят такой кофе высоко, — пояснила Вейгель. — Сертификат UTZ подтверждает, что наши кофейные зерна поступают от производителей, использующих и развивающих новые принципы и методы работы и заботящихся о своих работниках”.
Третьей новой тенденцией, показывающей рост осведомленности потребителей, становится постоянно растущее использование кружек-термос. ”В поддержку окружающей среде и зеленому мышлению клиентам, пришедшим за кофе с такой кружкой, мы всегда делаем скидку”, — добавила Вейгель.