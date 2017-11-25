25.11.2017, 13:53

ГРАФИК: Эстония догоняет по состоятельности Финляндию?

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rus.delfi.ee
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ГРАФИК: Эстония догоняет по состоятельности Финляндию?
Foto: Scanpix/ Reuters

Швейцарский банк Credit Suisse подсчитал состоятельность разных стран мира в расчете на одного взрослого жителя. Эстония оказалась в середине рейтинга, где богатство на одного человека составляет 25 000-100 000 долларов.

В богатых странах этот показатель превышает 100 000 долларов на человека.

Примечательно, что по сравнению с 2000 годом индекс состоятельности в Эстонии вырос в пять раз, в то время как, например, в Финляндии всего в два раза.

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